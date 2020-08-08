Mobilya fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mobilya fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü

Mobilya fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü -Yangında ölen ya da yaralanan olmadı -Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara -"Soğutma çalışmaları sonunda da hasarın boyutlarını tespit etmiş olacağız" -Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik: -"Şu an itibariyle gelinen son noktada...

08.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:37

Mobilya fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü

-Yangında ölen ya da yaralanan olmadı

-Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara

-"Soğutma çalışmaları sonunda da hasarın boyutlarını tespit etmiş olacağız"

-Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik:

-"Şu an itibariyle gelinen son noktada yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam ediyor"

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında fabrika tamamen küle dönerken, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi İzmir-İstanbul karayolu üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal bölgede bulunan fabrikanın 3 noktasından yangına müdahale etti. Fabrikanın içindeki yanıcı maddelerin de etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri de havadan destek verdi. Bu sırada fabrikanın dışında bekleyen işçiler ve yakınları, iş yerlerinin alevlere teslim olmasını gözyaşları ile takip ederken, fenalık geçiren iki kişiye olay yerinde bulunan 112 Acil Servis Ambulansında müdahale edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonrası tamamen söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken fabrika küle döndü.

"En büyük tesellimiz can kaybının ve yaralananın olmaması"

Yangın sırasında olay yerine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk yetkililerden bilgi aldı. Fabrika çalışanları ve fabrika sahipleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Çaykara ve Başkan Çelik, yangınla ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Yangının tamamen söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldığını belirten Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, "Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları da daha sonra başlayacak. En büyük tesellimiz can kaybının ve yaralananın olmaması. Soğutma çalışmaları sonunda da hasarın boyutlarını tespit etmiş olacağız" dedi.

"Yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam ediyor"

Yangın sonrası yaraların sarılması için gerekenin yapılacağını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Mobilya imalatı yapan büyük bir fabrika burası. İlçemizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan bir işletme burası. Nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın başladı. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait itfaiye ekiplerinin müdahalesine ilçe belediyelerimizden tankerlerle destekler verildi. Orman Bölge Müdürlüğünden helikopter desteği sağlandı. Şu an itibariyle gelinen son noktada yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak fabrika tamamen yanmış durumda. Allah beterinden saklasın. Bundan sonra yaraları sarmak için el birliğiyle çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mobilya fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı 3. Sayfa
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı
Hasan Ali Kaldırım, 8 yıldır formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Duyarsız vatandaşların araçtan attığı sigara izmariti, 10 ton odunu küle çevirdi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bülent Bostanoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Coşkun Sabah Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Ali Koç Robinho Burak Yılmaz Gökhan Gönül Süleyman Hurma
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Beyrut
Şu an buradasınız: Mobilya fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 14:37:37. #1.15#
title