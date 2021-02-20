Mobilya fabrikasında patlama: 1 ölü 5 ağır yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın kazan deposunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı