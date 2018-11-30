Mobilya Fabrikasında Konteyner Faciası: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı (3)

FİRMA YETKİLİSİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de ağır yaralanmasıyla ilgili jandarma ekipleri firma yetkilisi F.A., F.D. ve M.K.'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 3 kişinin işlemleri devam ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.