Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu
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Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya üretimi yapan fabrikanın talaş tozu silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu
29.04.2020 00:31 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:32

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, mobilya üretimi yapan fabrikanın talaş tozu silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, fabrikanın silo bölümünde hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın talaş tozu silosunda bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangında siloda hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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