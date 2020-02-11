Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Haberler » Güncel » Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber

Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

11.02.2020 21:27 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:29
Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde'de bulunan, masa ve sandalye imalatı yapılan bir fabrikada, mesai bitimi sonrası duyulan patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine , 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekibinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, maddi hasar oluştu.

Yangının, ilk belirlemelere göre fabrikada bulunan mutfak tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler