Mobilya dükkanı yanında yangın



ANKARA - Ankara'da bir mobilya mağazasında yangın çıktı. Kısa sürede binanın üst katlara sıçrayan yangın, maddi hasara neden oldu.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Safir sokak üzerinde bulunan özel bir mobilya mağazasında yangın meydana çıktı. Kısa sürede binanın üst katlarına sıçrayan yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın nedeniyle mobilya dükkanında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili konuşan bir vatandaş, "İlk etapta bir patlama sesi duyduk. Deprem sandık. İçeriden hemen çıktık. Binanın bir anda alev aldığını gördük. Hemen itfaiye ekiplerini aradık. Allah razı olsun onlardan hemen yetiştiler. Baya bir alev yükselmişti."

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.