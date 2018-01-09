Mobilya deposundaki yangının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

Görüntülerde yangının elektrik kontağından çıktığı görülüyor

SAMSUN - Samsun'da 3 gün önce meydana gelen mobilya deposundaki yangının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde yangının elektrik kontağından çıktığı görülüyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 6 Ocak'ta bir mobilya mağazası deposunda çıkan yangında iş yeri kül olmuştu. Yangının çıkış anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlara göre yangının elektrik kontağından çıktığı anlaşıldı.

İş yeri sahibi Yusuf Taşdelen, "Samsunda 06 Ocak'ta çıkan yangının sebebi haberlerde 'kavga sonucu kundaklama' olarak geçti. Bu doğru değil. Yangından önce bizim binaya gelen elektrik kablosuna bir kamyon takıldı. Kablo kopmadı ama biraz esnedi. Elektrik firmasına durumu bildirdik. Onlar da gelip kabloyu gerdirdiler. Daha sonra gece saat 00.05'te yağmurun da etkisiyle elektrik kontağı oluştu.

Güvenlik kamera kayıtlarında bunlar var. Görüntülerde kıvılcım ve patlamalar açıkça görülüyor" açıklamasını yaptı.

Taşdelen, 1 milyon liradan fazla zararlarının olduğunu sözlerine ekledi.