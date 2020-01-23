Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

23.01.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:40

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın depo



içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü.



Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde meydana geldi. Mutfaktaki ocaktan kaynaklandığı düşünülen yangın sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın depo içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü. Yangın mutfak bölümünde maddi hasara neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA