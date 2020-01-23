Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü
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Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı.

23.01.2020 21:35 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:40
Mobilya deposundaki yangın büyümeden söndürüldü

'nın İlçesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangın depo


içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü.


Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde bir mobilya deposunun mutfak bölümünde meydana geldi. Mutfaktaki ocaktan kaynaklandığı düşünülen yangın sonrası bölgeye ambulans, polis ve ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yangın depo içinde bulunan binlerce liralık mobilya zarar görmeden söndürüldü. Yangın mutfak bölümünde maddi hasara neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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