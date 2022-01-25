MOBİLYA ATÖLYESİNDEKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

ANTALYA (DHA) - Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Palmiye Sokak üzerinde yer alan mobilya üretim atölyesinde meydana geldi. Atölyenin arka bölümünde duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yanıcı maddelerin olduğu atölyeye dikkatli giren itfaiye ekipleri, kontrollü şekilde söndürme işlemine başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını yan tarafta bulunan iş yerine sıçramadan söndürdü. Yangından dolayı çıkan yoğun duman, atölyeyi ve yandaki iş yerini kapladı. Vatandaşlar ve iş yeri çalışanları soğutma çalışmalarını uzaktan takip ederken, itfaiye ekipleri de bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.