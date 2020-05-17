Mobilya atölyesinde yangın Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'da mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA