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Son dakika haber... Mobilya atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Mobilya atölyesinde korkutan yangın Hızlı müdahale yangının ormanı ve tarım arazilerini kurtardı MUĞLAMuğla'nın Bodrum ilçesinde bir mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın, tarım arazileri ile makilik ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Hızlı müdahale yangının ormanı ve tarım arazilerini kurtardı

MUĞLA - MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın, tarım arazileri ile makilik ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İslamhaneleri Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Bahçedeki kulübe ile ahşap malzemelerin alevlere teslim olduğu yangın, tarım arazilerine ve makilik alana doğru ilerlemeye başladı.

Hızlı bir şekilde bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri de katıldı. Atölye, tarım arazileri ile makilik ve ormanlık alana sıçrama tehlikesi bulunan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Bodrum Belediyesi araçları da çalışmalara destek verdi.

Ekipler, yangın yerine soğutma çalışması yaptı.

Son dakika haber... Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Son dakika haber... Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Son dakika haber... Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Son dakika haber... Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Son dakika haber... Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Son dakika haber... Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Son dakika haber... Mobilya atölyesinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri
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