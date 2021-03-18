Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

18.03.2021 00:28 | Son Güncelleme: 18.03.2021 01:02

Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktüADANA'da mobilya atölyesinde çıkan ve mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine yol açarak korkulu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

ADANA'da mobilya atölyesinde çıkan ve mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine yol açarak korkulu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74029 Sokak'ta bulunan kapı üretimi yapılan mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman ve alevlerin yükseldiği atölyenin demir kapısını kırarak yangına müdahale etti.

VATANDAŞ DA YARDIM ETTİ

Panikle sokağa dökülen vatandaşların bir kısmı itfaiye ekiplerinin çalışmasına yardım ederken, bir kısmı ise endişeli gözlerle müdahaleyi izledi. Korkuyla kendisini sokağa atan bazı vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığı da görüldü. Atölyenin bir kısmını saran yangın, itfaiye ekiplerinin 5 arazöz ve bir tankerle yaptığı müdahale ile söndürüldü. Soğutma çalışmalarına başlayan itfaiye erleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Mobilya atölyesinde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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