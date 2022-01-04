BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA (DHA) - BURSA'da mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan 2 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Osmangazi ilçesi Kovukçınar Mahallesi'nde mobilya atölyesi ve geri dönüşüm tesisi olarak kullanılan 2 katlı binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline yanan binaya yakın bulunan evlerdeki kişiler tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

BURSA-MOBİLYA ATÖLYESİ VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ OLARAK KULLANILAN BİNADA YANGIN

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

Güney Afrika Parlamentosu'nun çatısında yine yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title