Mobilya atölyesi önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı ADANA'da, motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından mobilya atölyesi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ziya Aslan hayatını kaybetti, çalışanı Aykut E. yaralandı.

ADANA'da, motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından mobilya atölyesi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ziya Aslan hayatını kaybetti, çalışanı Aykut E. yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi. Aykut E.'ye ait mobilya atölyesi önüne gelen motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi, iş yerine doğru tabancayla ateş açtı. Saldırganların tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği Aykut E. ve çalışanı Ziya Aslan, yaralanırken saldırganlar ise motosiklet ile kaçtı. Ağır yaralanan Ziya Aslan ve Aykut E., ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aykut E.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA