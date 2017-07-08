Mobilize PTT Aracı Çaltı Köyü Halkının Ayağına Gitti

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Mobilize PTT aracı Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde hizmete girdi.



Hizmete giren Mobilize PTT aracı tanıtımın sırasında açıklama yapan PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, bu araç ile iş yerlerinin olmadığı acil ihtiyaç duyulan yerlerde köy halkının haftada bir cuma günü hizmetine sunulacağını söyledi. Türkiye'de sadece 42 ilde bu araçta olduğunu ve bugün itibariyle bu illerde hizmete girdiği anlatan Başmüdür Bozkurt, "PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından PTT Her Yerde sloganı kapsamında bu araç acil ihtiyaç duyulan mahallelerde, deprem ve doğal afet benzeri gibi durumlarda, fuar, açılış, ulusal veya uluslararası gösteri, toplantı salonlarında, şehir merkezine uzak üniversite, yurt kur müdürlükleri, sanayi bölgelerinde hizmet verecek. Üniversitemizde de hizmet veriyoruz. Mobilize PTT Aracı köy halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bundan böyle PTT halkın ayağına kadar kesintisiz gidecektir" dedi. - BİLECİK