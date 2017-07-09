Mobilist Kimdir ?

Mobilist Yazılım Mühendisi Ekin Miral IBM Cloud Innovation Forum 2017 etkinliğinde yer alan Mobilist'i Wise Tv'ye anlattı.



8 Mart 2017'de Istanbul Swiss Otel'de gerçekleştirilen IBM Cloud Innovation Forum 2017 etkinliğinde Wise TV kameralarına konuşan Ekin Miral, Mobilist'in 2009 yılından bu yana mobil uygulama alanında faaliyet gösterdiğini, müşteri ihtiyaçlarına odaklı, özelleştirilmiş çözümler sunduklarını dile getirdi. 2 yıldır aktif olarak IBM ile iş ortaklığı yürüttüklerini ve son 1,5 yıllda IoT alanında çalışmalara yöneldiklerini sözlerine ekleyen Miral, Mobilist'in yazılımcı ağırlıklı bir ekiple proje bazlı çalıştına ve hizmetlerinin proje öncesi ve sonrasını da kapasadığına değindi.