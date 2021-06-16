Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı, 11 Kasım'da başlayacak

Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı, 11 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor.

Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı, 11 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor.

HIS Travel açıklamasına göre, His Fuarcılık Hizmetleri (ExpoHIS) tarafından düzenlenen Mobilefest, 11-13 Kasım 2021'de ikinci kez dijital teknoloji ekosistemini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

5G, mobilite, yapay zeka ve akıllı teknolojiler başta olmak üzere hizmet ve altyapı sağlayıcılarını ve teknoloji üreticilerini yeni iş birliği imkanları ve gelir kaynakları oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı iş insanları ve sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek olan etkinlik, bu yıl İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Türkiye'nin merkezinde olacağı Doğu Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri kapsayan bölgenin en önemli teknoloji fuarı olmayı hedefleyen Mobilefest, aynı zamanda teknoloji ve hizmet üreten yerli firmaların yurt dışına açılmasına, ihracat ve yeni iş birlikleri fırsatları yaratılmasına ve Türkiye'ye yapılan teknoloji yatırımlarının artırılmasına öncülük etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobilefest Fuar Koordinatörü Soner Şeker, bir ülkede bilişim sektörünün gelişmesinin, olgun bir pazar olma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bilişim sektörü pazarı, yatırımlar, çalışan sayısı ve devlet destekleri açısından sürekli büyümektedir. Sektörde, yazılım üreticilerinin sayısı 150 bini geçmiş olup bunların büyük bir kısmı 35 yaşın altındadır. Türkiye'nin yetenek havuzu mühendisler ve yazılım üreticileri ile her geçen gün büyümekte ve '1 Milyon Yazılımcı' gibi önemli projelerle desteklenmektedir. Avrupa Birliği, MENA ve Orta Asya'yı kapsayan büyük pazarlara olan yakınlığı ile Türkiye, 1,5 milyar kişi ve 24 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılayı kapsayan büyüklükteki bir ekonomiye 4 saatlik uçuş mesafesindedir.

Türkiye'de, yurt dışındaki emsallerine oranla daha uygun şartlarda teknolojik çözümler ve tedarikçiler bulmak mümkünken, yatırım maliyetleri de oldukça uygundur. Özellikle Kovid-19 krizi döneminde tedarik zincirlerinde aksamalar yaşayan teknoloji firmaları kendilerine yeni lokasyonlar ararken, Türkiye bu anlamda ilk sıralardaki tercihlerden birisi olmuştur. Biz de Mobilefest olarak Türkiye'nin teknoloji alanında büyüyen gücünü sergilemeyi hedefliyoruz. Türkiye, bölgenin teknoloji üssü olabilir."

"Amacımız 5 yıl içerisinde bölgenin en önemli teknoloji fuarı olmak"

Her geçen gün büyüyen ve gelişen bilişim sektörünün hacmine ve potansiyeline inandıklarını söyleyen Soner Şeker, Türkiye'nin ihracatının, özellikle kilo başı ihracatın bilişim sektörü ile önemli ölçüde artacağına, cari açığın kapanmasına olumlu etkileri olacağına, bu alandaki istihdamın yükseleceğine inandıklarını aktardı.

Şeker, Türkiye'nin geleceğinin burada olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de uzun yıllardır uluslararası ticari bir bilişim fuarının gerçekleşmemesinin çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Amacımız 5 yıl içerisinde bölgenin en önemli teknoloji fuarı olmak. Yaptığımız işe inanarak ve doğru hamlelerle Mobilefest'i büyütmeyi ve buna bağlı olarak sektörün büyümesine, bilişim ihracatının artmasına, Türkiye'ye yeni yatırımların gelmesine ve ileride ülkemizin bir teknoloji merkezi olmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu