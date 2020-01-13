Mobilefest 2021'de kapılarını ikinci kez açacak

13.01.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:44

Girişimcilik, yazılım, iş ve teknoloji alanlarının fikir liderlerini bir araya getiren Mobilefest'in ikincisi 14-16 Ocak 2021 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak.

expoHIS'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kasım ayında Google, Facebook, Türk Telekom gibi teknoloji devlerinin çatı sponsorluğunda düzenlenen Mobilefest'in ikincisi 14-16 Ocak 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen expoHİS Direktörü Kenan Onak, Mobilefest'in 6 bin metrekarelik fuar alanında, 300'den fazla katılımcı firmayla gerçekleştirilmesini planladıklarını kaydetti.

Onak, "Etkinliğin 10 binden fazla sektör profesyonelini ağırlamasını hedefliyoruz. Mobil teknolojiler alanında çalışan girişimciler ve teknoloji firmaları, kuluçka merkezi bulunan şirketler, 360 derece çalışma yapan yaratıcı ve dijital ajanslar ve start-up'lar Mobilefest'in ikinci organizasyonunda da ağırlıklı ziyaretçi profilini oluşturacak. Son derece zengin bir içerikle, renkli bir fuar kurgusu gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

- Sektörün nabzı Mobilefest'te atacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, global mobil teknolojiler alanının fikir liderlerini buluşturarak yepyeni işbirliklerinin oluşmasına destek veren Mobilefest ile girişimciler ve markalar yine, ürün ve hizmetlerini global pazarlara sunma fırsatını yakalayacak.

Mobilefest, geçtiğimiz yıl da Türkiye'nin 3 GSM operatörünün ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'nın katılımıyla gerçekleşen 5G Paneli gibi oturumlarla sektörün gündemine ışık tutmuştu.

5G teknolojisinin Türkiye'de ilk kez, üç operatörün ortaklığında İstanbul Havalimanı'nda uygulanacağı haberi ilk kez Mobilefest ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Ayrıca, B2B (Business to Business) buluşmalar, uygulama lansmanları, ufuk açan keynote konuşmalar, panel ve konferanslarla zengin bir içerikle kurumsal dünyaya hitap edecek olan Mobilefest, geçtiğimiz yıl olduğu gibi ikinci etkinlikte de karar vericileri ve kamunun önde gelen yöneticilerini ağırlayacak.

Katılımcıların mobil teknolojiler alanında yepyeni bilgiler öğrenirken bir yandan da keyifli vakit geçirecekleri workshoplar, etkinlikler ve yarışmalarla Mobilefest, girişimcilik alanına ilgi duyanlar için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

İlk organizasyonda Start-up Ödül Töreni ile ilgi toplayan Mobilefest, bu kez ise Aplikasyon Ödül Töreni ile bu alanda çözüm geliştiren yazılımcı ve girişimcileri ödüllendirerek gelecek başarıları için destek sunacak.

Kaynak: AA