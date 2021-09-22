Mobile Legends Türkiye Şampiyonası 2021 finalleri başlıyor - Haberler
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Mobile Legends Türkiye Şampiyonası 2021 finalleri başlıyor

Playerbros - Haberler | Gamegar
Mobile Legends Türkiye Şampiyonası 2021 finalleri başlıyor

Büyük finalde BDL ve X7 takımları kozlarını paylaşacak.

Dünya çapında oynanma ve izlenme sayıları ile adından söz ettiren Mobile Legends Türkiye Şampiyonası finali 25 Eylül 2021 Cumartesi günü, BDL ve X7 takımlarının karşılaşmasına sahne olacak.

Türkiye finalinin açılışını 2021 Olimpiyatları'nda ülkemizi altın madalya ile gururlandıran milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli gerçekleştirecek. MLBB Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmaların sunuculuğunu ise Murat "Murano" Dursun ve Onur "Miranus" Tatar gerçekleştirecek.

Mobile Legends Türkiye Şampiyonası kazanan takım M3 yolcusu!

25 Eylül'de gerçekleşecek final karşılaşmalarını kazanacak takım, 2022'de Singapur'da gerçekleşecek olan M3 Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkını kazanacak. Ayrıca birinci takım 60 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinci takım ise 30 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak.

2021 Türkiye Şampiyonası ile birlikte 5. yılını da kutlayacak olan Mobile Legends: Bang Bang, birbirinden güzel sürprizlerin olduğu bu özel günü takipçileriyle birlikte canlı yayında kutlayacak. Türkiye Şampiyonası final karşılaşmaları 800 metrekarelik özel bir stüdyoda gerçekleşecek.

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