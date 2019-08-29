29.08.2019 16:08

Mobile Legends Türkiye finalinin şampiyonu belli oldu. 296 takımın katıldığı elemelerde, son dörde kalan takımlar, şampiyonluk için kurulan 220 metrekarelik sahnede, tüm taraftarları önünde mücadele etti.



Türkiye'de ilk defa düzenlenen Mobile Legends: Bang Bang Dünya Şampiyonasının Türkiye elemeleri tamamlandı. 296 takımın katıldığı elemelerde takımlar, büyük ödüle sahip olabilmek için mücadele etti. Ön elemeler sonucunda finale kalan Evil Esports, Always Team, Kingpins ve Club de Boss takımlarının büyük mücadelesi sonucunda şampiyon belli oldu. Türkiye elemeleri için takımlar toplamda 35 bin TL değerinde bir ödül havuzunun sahibi oldu.



14 ülkeden 16 takımın mücadele edeceği M1 Dünya Şampiyonası'nda, Türkiye'den 296 takımın başvurusu ile yapılan ön elemeler 1 ay süren karşılaşmalar sonrasında tamamlandı. Son dörde kalan takımlar, şampiyonluk için kurulan 220 metrekarelik sahnede, tüm taraftarları önünde mücadele etti.



Yapılan bilgilendirmede; İstanbul'da gerçekleşen görkemli yarı final ve final karşılaşmalarında bir yönetmen, 2 kameraman, 4 reji ve toplamda 25 kişilik bir operasyon ekibi görev aldı. Final karşılaşmaları ile birlikte toplamda 26 saat canlı yayın gerçekleştirildi. Büyük finalde, 3 farklı cosplay ile düzenlenen etkinliklerle 1000'den fazla oyuncuya hediyeler dağıtıldı.



Türkiye elemeleri için 35 bin TL değerinde ödül havuzu sahibini buldu



Mobile Legends, İstanbul'daki offline finale katılmaya hak kazanmış dört takım, toplamda 35 bin TL ve 250 bin oyun için elmastan oluşan ödül havuzunda, kendilerine düşen payı aldı.



Kıyasıya ve rekabet dolu karşılaşmaların olduğu bu finalde, mücadele eden takımların taraftarlarıyla eğlenceli ve bir o kadar da heyecanlı bir final yaşandı. Verdiği mücadele ile göz dolduran Evil Esports takımı, tüm rakiplerini alt ederek Türkiye elemelerindeki payı olan 17 bin TL para ödülünün, 100 bin elmasın ve dünya şampiyonasına katılma biletinin sahibi oldu. İkinci olan Kingpins takımı, 9 bin TL para ödülü ve 50 bin elmas; üçüncü olan Club de Boss takımı 6 bin TL para ödülü ve 25 bin elmas; dördüncü olan Always Team ise 3 bin TL para ödülünün ve 15 bin elmasın sahibi oldu.



Ayrıca, dünyanın birçok ülkesinde 100 milyondan fazla oyuncusu bulunan Mobile Legends Bang Bang, Türkiye finallerine Türkiye Bölge Yöneticisi Cihat Akbaş ve Moonton yetkilileri de katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA