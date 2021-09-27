Mobile Legends 2021 Türkiye Şampiyonası kazananı belli oldu - Haberler
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Mobile Legends 2021 Türkiye Şampiyonası kazananı belli oldu

Playerbros - Haberler | Gamegar
Mobile Legends 2021 Türkiye Şampiyonası kazananı belli oldu

Mobile Legends: Bang Bang'in Türkiye Şampiyonası'nda galibiyete ulaşan taraf belli oldu.

Türkiye'den 128 takımın mücadele ettiği Mobile Legends 2021 Türkiye Şampiyonası final karşılaşması, milli sporcu Busenaz Sürmeneli'nin start vermesiyle başladı. Keyifli açılış şovu sonrasında iki takımın mücadelesine sahne olan büyük finalin galibi, Bedel takımı oldu.

Bu yıl 5. yılını kutlayan Mobile Legends: Bang Bang'in düzenlediği 2021 Türkiye Şampiyonası'nın kazanan takımı olan Bedel, M3'e gitme şansının yanı sıra 60 bin TL'lik ödülün sahibi olurken, ikinciliğe hak kazanan X7 ise 30 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu. Kupa seremonisi ve doğum günü kutlamalarıyla sona eren şampiyona renkli anlara sahne oldu.

25 Eylül'de gerçekleşen final karşılaşmasını kazanan Bedel, 2022'de M3 Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. 800 bin dolarlık ödül havuzuyla, 123 takımın mücadele edeceği dünyadaki en büyük espor etkinliklerinden olan M3 Dünya Şampiyonası, Singapur'da düzenlenecek.

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Haber: Mobile Legends 2021 Türkiye Şampiyonası kazananı belli oldu - Haberler
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