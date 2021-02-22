Mobilden anında ve ıslak imzasız Akbanklı olma dönemi başlıyor

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankacılık hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin ilgili yasal düzenlemenin hayata geçmesi sonrası Akbank Mobil'i indirerek, şubeye gitmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman, kağıtsız ve imzasız Akbanklı olabileceğini bildirdi.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankacılık hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin ilgili yasal düzenlemenin hayata geçmesi sonrası Akbank Mobil'i indirerek, şubeye gitmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman, kağıtsız ve imzasız Akbanklı olabileceğini bildirdi.

Konuya ilişkin düzenlenen çevrim içi basın toplantısında konuşan Binbaşgil, 18 yaş üstü yaklaşık 60 milyon vatandaşın bulunduğunu, bunların henüz yüzde 60'ının banka müşterisi olduğunu, yüzde 60'ın içerisinde dahi çok gelişecek alan bulunduğunu söyledi.

Her yıl bankacılık müşteri sayısının 1-1,5 milyon civarında arttığını dile getiren Binbaşgil, milli gelirle kıyaslandığında hane halkı tasarruflarının toplam içerisindeki payının yüzde 51, bireysel kredilerin ise yüzde 17 seviyesinde gerçekleştiğini, bu rakamların çok düşük olduğunu anlattı.

Binbaşgil, uzaktan ve ıslak imza gerektirmeden banka müşterisi olma imkanını tanıyan yeni yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlamasıyla yakın zamanda hayata geçeceği ve bankacılıkta yeni bir çağın başlayacağını kaydederek, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak öncü banka olma vizyonuyla Akbank'ta uzun süredir bütünsel bir dijital dönüşüm stratejisini hayata geçirdiklerini aktardı.

Değişime öncülük ederek müşterilerinin hızla değişen davranış ve beklentilerini karşılarken, geleceğin bankacılığını bugünden sunmak için çalıştıklarını anlatan Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın zamanda başlaması öngörülen uzaktan müşteri olma süreci de bu eğilimi destekleyecek ve sektörde yeni bir dönemi başlatacak. Tüm müşteri etkileşim noktalarında deneyim odaklı, sade ve yalın hizmetler sunan bir banka olarak, uzaktan müşteri edinimi konusunda da mükemmel hizmet vermek için hazırız. Hizmetlerimizden faydalanmak isteyenler Akbank Mobil'i indirerek, şubelerimize gelmeden diledikleri yerden ve istedikleri zaman, dakikalar içerisinde, kağıtsız, imzasız Akbanklı olabilecek. İhtiyaç duydukları temel bankacılık ürünlerimize anında ulaşabilecekler. Tüm Türkiye'yi Akbanklı olmaya davet ediyoruz."

"Yeni dönemin hedeflerimize ulaşmada önemli etkisi olacak"

Hakan Binbaşgil, Türkiye'de mevduat bankaları arasında uzun vadeli somut hedefler veren öncü bankalardan birisi olduklarını belirterek, bu hedefler çerçevesinde sürdürülebilirliği, sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliğini içeren geniş bir kapsamda ele aldıklarını söyledi.

Bu bağlamda dijital bankacılığı aynı zamanda finansal kapsayıcılığı hızla geliştirmek için de önemli bir araç olarak gördüklerini dile getiren Binbaşgil, müşterilerine sundukları dijital ve yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirerek yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Binbaşgil, "Bu yeni dönemin hedeflerimize ulaşmada önemli bir etkisi olacağına inanıyoruz. Bu yeni döneme de öncülük etmek için hazırız." diye konuştu.

Yeni dönemde bankaların personel azaltmaya gidip gitmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Binbaşgil, son 2-3 yıldır 12 bin civarında olan istihdamlarını koruduklarını, çalışan sayısında önemli bir değişim olmayacağını belirterek, ortadan kalkan işlemlerin yerine yenilerinin doğduğunu anlattı.

Binbaşgil, dijital yatırımlara ilişkin bir soruya karşılık, "Akbank ne planladıysa gözünü kırpmadan yaptı. Salgın dönemi de dahil olmak üzere her yıl ortalama 250 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Bankamızın finansalları da çok güçlü. Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz." dedi.

"Akbank Mobil'de 300'den fazla fonksiyon mevcut"

Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ise son dönemde artan dijitalleşmeden bahsederek, Akbank Mobil'in trafiğinde inanılmaz bir artış yaşandığını, son bir yılda aylık giriş sayısının yüzde 30 arttığını, dijital ve fiziksel kanalları aynı zamanda kullanan müşterilerin önemli bir kısmının finansal işlemlerinin tamamını mobilden yapar hale geldiğini söyledi.

Yüce, Akbank Mobil'den finansal işlem yapan müşteri sayısının son bir yılda yüzde 22, bankada yapılan toplam finansal işlem adetlerinde Akbank Mobil'in payının yüzde 16, bu kanaldan yapılan ödeme sayısının yüzde 26, para transferi sayısının yüzde 46 arttığını anlattı.

Yatırım işlemlerinde de iki kattan fazla artış yaşandığını dile getiren Yüce, müşteri memnuniyetinde de çok önemli bir artış yakaladıklarını bildirdi.

Yüce, müşterilerin dijital etkileşim ihtiyacını en etkin şekilde karşılamak için salgından çok önce hazırlıklarına başladıklarını anımsatarak, son 1,5 yılda Akbank Mobil'e büyük yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

Burcu Civelek Yüce, müşterilerin artık QR koddan bluetooth'a kadar 5 farklı yöntemle para transferi yapabildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Telefon rehberimize kaydeder gibi para alıcılarını kaydedebiliyoruz. Bütün ürün başvuruları Akbank Mobil'den çok hızlı gerçekleştirilebiliyor. Ürün ve servislere ait içerikler sayesinde satın alma kararı öncesinde gerek duyulan bütün bilgilere müşterilerimizin Akbank Mobil'den erişebiliyor. Halihazırda Akbank Mobil'de 300'den fazla fonksiyon bulunuyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına son derece bütünsel bir yaklaşımla çok iyi bir çözüm sunuyoruz."

Yüce, tüm bunlarla birlikte salgın sürecinde de Akbank Mobil'e akıl eklemeye devam ettiklerini belirterek, müşterilerin uygulama içinden ulaşarak finansal işlem yapabileceği, merak ettiği soruların cevabını bulabildiği chatbot Akbank Asistan'ın yapay zeka ile çalıştığını, 165 işlemde müşterilere yardımcı olabilme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

"Mobilden Akbanklı olanlara yıl boyunca pek çok avantaj sunulacak"

Burcu Civelek Yüce, yeni dönemde en iyi deneyimi sunan bankaların öne çıkacağına dikkati çekerek, uçtan uca dijitalleşen müşteri olma süreciyle birlikte sektörde yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Kullanıcıların bu yeni yasal düzenleme sayesinde, Akbank Mobil'i indirip bilgilerini girerek ve kısa bir video görüşmesi yaparak dakikalar içinde Akbank müşterisi olabileceğini dile getiren Yüce, şu açıklamalarda bulundu:

"Müşterimiz olmak için Akbank Mobil'i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabilecek. Üstelik onaylanan kredi ve kredi kartı başvurularında, müşteri olma sürecinin sonunda, kredi hesaplarına yatmış, kredi kartları kullanıma açılmış olacak. Böylelikle kullanıcılar, son derece yalın ve akıcı bir deneyimle diledikleri yerden diledikleri zaman Akbank müşterisi olurken aynı zamanda pek çok temel bankacılık ürününe de kısa sürede sahip olabilecek."

Yüce, Akbank Mobil'den bu dijital süreçle Akbank müşterisi olanlar için yıl boyunca avantajlar sunacaklarını belirterek, "Mobilden Akbank müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca EFT/havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanabilecek. Ayrıca, Akbank Mobil'den müşteri olanları günlük alışkanlıklarıyla yeni avantajlara sahip olabilecekleri güzel bir sürpriz daha bekliyor olacak." diye konuştu.

"İstenilen yerden güvenli bir şekilde Akbank müşterisi olmak artık mümkün"

Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı İlker Altıntaş da yeni dönem için çalışmaların çok daha önceden başladığını ve teknolojik hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Altıntaş, "Akbank olarak dijitalleşme vizyonumuz, güçlü teknolojik altyapımız, en güncel ve yeni teknolojilerle sürekli geliştirdiğimiz uygulamalarımız, modern veri merkezimiz ve iletişim altyapımız, yetkin ve tecrübeli ekiplerimizle bu yeni döneme hazırız." diye konuştu.

Uzaktan müşteri edinimi için ileri teknolojileri kullanarak tasarladıkları süreci baştan sona otomatik karakter tanıma (OCR), yakın mesafe iletişimi (NFC)), biyometrik kontroller ve görüntülü görüşme adımlarıyla, birbirini tamamlayan, çapraz teyitlerin yapıldığı tek bir oturum şeklinde tasarladıklarını dile getiren Altıntaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Mobil uygulamamız üzerinden ilerleyecek süreçte müşterimizin kimliğine dair tüm doğrulamaları gerçekleştireceğiz. Gerekli doğrulamalar için ileri kripto teknikleri ve otantikasyon yöntemlerinden faydalanacağız. Kimlik kontrolünün ardından işlemi yapan kişinin gerçekten kimlik sahibi olduğunu teyit etmek için müşterinin selfie görüntüsü ile kimlik kartı üzerindeki biyometrik fotoğrafı eşleştirirken bir yandan da canlılık testleri yapacağız. Sürecimizin güvenli, hızlı, pratik ve en iyi müşteri deneyimi ile tamamlanmasını hedefliyoruz."

Altıntaş, şubelere gitmeye gerek kalmadan istenilen yerden dakikalar içerisinde güvenli bir şekilde müşteri olma fırsatı sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan