Mobil Youtube'a Hdr Dopingi!

YouTube, sınırlı sayıda Android kullanıcısı için HDR desteğini yayınlamaya başladı, iOS kullanıcıları şimdilik beklemeye devam ediyor. YouTube, geçtiğimiz Kasım ayından beri desekleyen cihazlar için HDR seçeneğini sunuyordu. Şimdi test edilmeye başlayan özellik ise mobil cihazlara HDR hizmeti verilmesiyle Google tarihinde bir ilk olacak.



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Android'de HDR YouTube



HDR desteği, daha yüksek kontrast, daha canlı renkler ve karanlık sahnelerde daha iyi renk derinliği anlamına geliyor.



HDR YouTube mobil güncellemesi ilk olarak Google Pixel, LG V30, Samsung Galaxy S8 ve Note 8 ve ayrıca Sony Experia XZ Premium cihazlarına gelcek. Aslında YouTube uygulaması zaten güncel durumda, yani eğer bu telefonlardan birine sahipseniz, yeni özelliği kendiniz test edebilirsiniz.



YouTube, HDR desteğine sahip diğer telefonlar için de bu hizmeti sağlamak yolunda çalışmalarına devam ediyor. Ancak Google şimdilik bir zaman tablosu yayınlamaya hazır gibi görünmüyor.



YouTube'da şu an bir çok HDR video bulunsa da, bu özelliğe sahip videoları yaygın olmaktan oldukça uzak. HDR destekli televizyon, monitör ve telefonların artması ile birlikte HDR içeriğin de zenginleşmesi bekleniyor.





















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