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Mobil, yeni yağ serisini Türkiye'de satışa sundu

Dünyanın önemli gelen madeni yağ üreticilerinden Mobil, yeni hidrolik yağ grubu Mobil DTE 20 Ultra Serisi'ni Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

Mobil, yeni yağ serisini Türkiye'de satışa sundu
30.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:08

Dünyanın önemli gelen madeni yağ üreticilerinden Mobil, yeni hidrolik yağ grubu Mobil DTE 20 Ultra Serisi'ni Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu.

Dünyanın önemli madeni yağ üreticilerinden Mobil, yeni hidrolik yağ grubu Mobil DTE 20 Ultra Serisi'ni Türkiye'de satışa sunduğunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; şirketin gelecek nesillere daha temiz bir gelecek bırakma vizyonuyla üretilen Mobil DTE 20 Ultra Serisi, geleneksel ürünlerin tortu ve birikinti oluşturarak sorunlar oluşturduğu yüksek basınçlı, yüksek verimli pompalar ile dar toleranslı servo ve oransal valflara sahip hidrolik sistemlerde üstün temiz tutma performansı sergiliyor. Ayrıca; zorlu çalışma koşullarında ve yüksek güç yoğunluğunda da tortuları önleyerek, hem plansız duruş sürelerini hem de işletme maliyetlerini azalttığı belirtildi.

"Makineye olan temas yarı yarıya azalacak"

Mobil'in iki kata kadar  daha uzun ömürlü  yeni serisinin, hidrolik yağ giderlerini ve atık yağ miktarını azaltacağını belirten Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, "Türkiye'de yıllık ortalama 80 bin ton seviyesinde hidrolik yağ kullanıldığını tahmin ettiğimizde, uygun ortam ve uygun kullanım koşulları altında Mobil DTE 20 Ultra içerdiği teknolojiyle bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürebilme potansiyeline sahip. Tüketilecek yağın yarı yarıya azalması ise; daha az atık yağ, makineye olan temasın yüzde 50 azalması, artan çalışan güvenliği, ve yağ maliyetlerinin azalması gibi avantajlar sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Hidrolik yağlar, endüstriyel pazarın yüzde 40'ını oluşturuyor"

Hizmet verdikleri alanların tümünde doğayı koruma bilincini ve işletme maliyetlerini  minimuma indirmeyi temel aldıklarını da vurgulayan Bilgiç, "Madeni yağlar, verimli ve uzun ömürlü kullanıldığı takdirde karbondioksit salınımından, atık azaltımına kadar sürdürülebilirlik açısından önemli bir rol oynamakta. Ayrıca, işletmelerin maliyetlerini önemli ölçüde düşürmekte ve çalışan güvenliğini de artırmaktadır. Hidrolik yağların endüstriyel uygulamaların yüzde 40'ını oluşturduğu düşünüldüğünde yeni Mobil DTE 20 Ultra Serisi'nin önemi bir kez daha anlaşılıyor." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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