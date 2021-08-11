Mobil yaşam, 2 kat çekim noktası ile Türk Telekom'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mobil yaşam, 2 kat çekim noktası ile Türk Telekom'da

Mobil yaşam, 2 kat çekim noktası ile Türk Telekom'da
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Müşterilerine yeni bir mobil yaşam deneyimi sunmak için 4.5G çekim noktası sayısını 2 yılda 2 kat artıran Türk Telekom, 3 ay cayma bedelsiz deneme imkanıyla "Ferah Tarifeler"i sunuyor.

Müşterilerine yeni bir mobil yaşam deneyimi sunmak için 4.5G çekim noktası sayısını 2 yılda 2 kat artıran Türk Telekom, 3 ay cayma bedelsiz deneme imkanıyla "Ferah Tarifeler"i sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yenilenen altyapısı ile mobildeki çekim noktalarını 2 senede 2 kat artırarak 81 ilde iletişim sağlıyor.

Mobil yaşamın ayrıcalıklarını sunan "Ferah Tarifeler", bol GB'ları ve paket aşımı olmayan özelliği ile öne çıkıyor.

"Ferah Tarifeler", beş farklı seçenek ile 2 GB'dan 20 GB'a kadar internet, her yöne aylık 750 dakikadan 1000 dakikaya kadar konuşma ve 250 SMS imkanı sunarken; "Sil Süpür" ile aylık 5 GB internet hediye ediyor. "Ferah Tarifeler", ilk 3 ay online kanaldan başvurulara özel, yüzde 15'e varan indirimler kazandırıyor. Ayrıca, ilk 3 ay cayma bedelsiz denenebiliyor.

Herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle çalışan Türk Telekom, yeni reklam filmi 'Türk Telekom'la Mobil Yaşa'da "Ferah Tarifeler"e odaklanıyor.

Reklam filminde, eğitim ve iş hayatını evden yürüten bir ailenin mobil hayata geçiş kararı anlatılıyor. Türk Telekom'un yeni 'Ferah Tarifeler'i mavi karavanı ile yollara düşen aileyi yalnız bırakmıyor ve değişen mobil ihtiyaçlara uygun teklifler sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
Videosuyla infial yaratan Saadat, Türkiye'de olduğu dönemde Afgan derneklerinin internet sitelerini yönetmiş
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 264 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 597 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aytaç Şaşmaz Demet Akalın Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Muslera Metin Oktay Caner Erkin Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mobil yaşam, 2 kat çekim noktası ile Türk Telekom'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 10:29:21. #1.15#

title