"Mobil X- Ray cihazı hastanelerin kullanıma sunulacak"
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"Mobil X- Ray cihazı hastanelerin kullanıma sunulacak"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından üretilen Mobil X-Ray cihazının, Conformite European (CE) onayının alınmasıyla klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.

27.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:11

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından üretilen Mobil X-Ray cihazının, Conformite European (CE) onayının alınmasıyla klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "ASELSAN üretimi Mobil X-Ray cihazı 'CE Belgesi'ni almak için Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. CE onayının alınması ile birlikte Mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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