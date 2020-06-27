"Mobil X- Ray cihazı hastanelerin kullanıma sunulacak" Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından üretilen Mobil X-Ray cihazının, Conformite European (CE) onayının alınmasıyla klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından üretilen Mobil X-Ray cihazının, Conformite European (CE) onayının alınmasıyla klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacağını açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "ASELSAN üretimi Mobil X-Ray cihazı 'CE Belgesi'ni almak için Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. CE onayının alınması ile birlikte Mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA