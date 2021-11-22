Mobil Vezne mahallelerde

Eyüpsultan Belediyesi hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Belediyeye ait Mobil Vezne mahallelere giderek ilçede yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Vatandaşlara belediye binasına gelmeden işlemlerini rahat ve güven içerisinde gerçekleştirme imkanı tanıyan Mobil Vezne, vergi tahsilat işlemini mahallelerde yapıyor, bu sayede vatandaşlar vergi ödemelerini kolayca gerçekleştiriyor.

HANGİ TARİHTE NEREDE OLACAK?

Mobil Vezne ilçe genelinde farklı tarihlerde farklı noktalarda hizmet verecek.

Mobil Vezne hafta sonları haricinde aşağıda belirtilen tarih ve yerlerde saat 10. 00 ile 15. 00 arası hizmet verip kredi kartıyla tahsilat yapacak:

18 Kasım tarihinde Yeşilpınar Mahallesi Bölge Parkı

19 Kasım tarihinde Akşemsettin Mahallesi, otobüs son durakları

22 - 23 Kasım tarihlerinde Rami Cuma Mahallesi, Rami Parkı önü

24 Kasım tarihinde Pirinççi Mahallesi Muhtarlık binası

25 - 26 Kasım Topçular Mahallesi, Gündoğar İş Merkezi önü, Petrol Ofisi yanı

29 - 30 Kasım Rami Cuma Mahallesi, Rami Parkı önü

İlçe sakinleri tarafından takdirle karşılanan ve vatandaşların memnuniyetini kazanan uygulama, özellikle kalabalık ortamlara girmeye gerek kalmadan, sosyal mesafeyi koruyarak işlem yaptırmaya imkan sağlıyor.

MOBİL VEZNE NASIL ÇALIŞIR?

Mobil Vezne uygulaması ile ödeme işlemleri tüzel veya gerçek kişinin sicil numarası, vergi numarası veya TC kimlik numarası ile gerçekleştiriliyor.

Sistemle, günlük tahsilat işlemleri de kolaylıkla takip edilerek bilgiler merkezi veri tabanına online olarak aktarılarak ve çeşitli uygulamalar üzerinden mobil tahsilat işlemleri yapılması sağlanıyor.

Mobil cihazlarla gerçekleştirilen tahsilatlar sadece kredi kartı ile yapılabiliyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet