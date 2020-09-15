Mobil uygulama üzerinden temassız uçuş yönetimi
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Mobil uygulama üzerinden temassız uçuş yönetimi

Havayolu sektöründe koronavirüs önlemleri kapsamında temassız işlemler ön plana çıktı.

Mobil uygulama üzerinden temassız uçuş yönetimi
15.09.2020 10:46 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:50

Havayolu sektöründe koronavirüs önlemleri kapsamında temassız işlemler ön plana çıktı.

SunExpress, güncellenen hızlı ve kullanımı kolay mobil uygulaması ile pandemi koşullarında misafirlerinin uçuşları ile ilgili ihtiyaç duyabileceği her şeye temassız bir şekilde erişebilmeleri ve seyahatlerini kendi tercihlerine uygun olarak planlayabilmelerini sağlıyor.

Havayolu şirketinden yapılan bilgilendirmeye göre yolcular, SunExpress mobil uygulaması üzerinden uçuşları ile ilgili anlık bilgilendirmelere ulaşarak, mevcut rezervasyonlarını rahatlıkla yönetebiliyor ve uygulamaları üzerinden mobil biniş kartlarını görüntüleyerek uçağa binişlerini temassız bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bilet işlemlerinin yanı sıra ek bagaj, koltuk tercihi, yemek siparişi, online check-in gibi pek çok hizmetin sunulduğu mobil uygulama üzerinden misafirler, uçuşları sırasında tek bir tıkla uçak içi eğlence sistemine bağlanarak gişe rekorları kıran filmlere, popüler TV programlarına, müzik listelerine, gazete ve dergi alternatiflerine, uçuş bilgilerine ve seyir haritasına ulaşabiliyorlar.

Söz konusu mobil uygulamayı kullanmak isteyen misafirlerin, IOS veya Android işletim sistemi bulunan tüm akıllı cihazlarından uygulamanın en güncel sürümünü indirebilecekleri belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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