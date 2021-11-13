MOBİL UYGULAMA İLE PAZAR TEZGAHINDAN EVLERE TESLİMAT

İSTANBUL (DHA) - , Kullanıcıların semt pazarlarındaki tezgahlardan eve sipariş verebildikleri e-ticaret platformu geliştirildi. Alışverişin fiziksel yükü ve yorgunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen 'Pazardan' mobil uygulaması ile vatandaş, pazardaki taze sebze ve meyveleri evine sipariş verebilecek. Uygulamanın tüm Türkiye pazarlarında kullanılabildiğini belirten Ceo Burak Sıraç, buradaki pazarcıların hepsinin gerçek tezgahı olduğunu söyledi.

Pandemide kalabalıktan alışveriş yapamayan insanlar, online alışverişe yöneldi. Türkiye'de yaklaşık 50 bin pazarcı olduğunu belirten Pazardan CEO'su Burak Sıraç, pazarcıların şu ana kadar e-ticarete katılmayan tek meslek grubu olduğunu söyledi. Pazardan uygulaması ile vatandaşların semt pazarlarından evlerine taze sebze ve meyve sipariş verebileceğini ifade eden Sıraç, amacının pandemi nedeniyle kalabalığa girmeyi ve alışveriş yorgunluğunu önlemek olduğunu söyledi. Uygulamadaki bütün pazarcıların gerçek tezgah sahibi olduğuna değinen Sıraç, 'Mesela diyelim ki Ortaköy pazarındayız. Siz buradaki herhangi bir pazarcının adı soyadı ile tezgah fotoğraflarını uygulamada görebilirsiniz. 10.00-14.00, 14.00-18.00 ile 18.00-21.00 saatleri arasında ise sipariş verebilirsiniz' açıklamasını yaptı.

İSTENİLEN PAZARCI TAKİP EDİLEBİLİYOR

Ürünlerin pazarcı ya da kurye tarafından teslim edildiğini belirten Burak Sıraç, 'Kişiler, oturdukları adrese göre kendi evlerine gönderim yapan pazarcıları uygulamadan takip edebiliyor. İsteyen istediği tezgahtan alışveriş yapabiliyor. Hangi ürünleri, ne kadara satacağını ve nerelere teslimat yapacağını pazarcı belirliyor. Online ödeme yapıldığı için temassız alışveriş yapılıyor. Bu da hijyenik olmasını sağlıyor' dedi.

'ÜRÜNLERİN HEPSİ GÜNLÜK, DEPOLANMIYOR'

Diğer sanal marketlerden farklı olduklarını ifade eden Burak Sıraç, 'Bizim temel yerimiz pazarlar ve haller. Dolayısıyla pazarın kendine stok tutma gibi bir durumu yok. Oysa diğer yerlerde market ya da mağazadan ürün gönderilebiliyor. Orada da depolama süreçleri olabiliyor. Bizdeki ürünlerin hepsi akşamları halden satın alınıyor ve en geç iki güne satılıyor. Dolayısıyla ürünleri adreslere, taze şekilde teslim ediyoruz' açıklamasını yaptı.

'KAPIDA PAZARCIYI GÖRÜNCE ŞAŞIRIYORLAR'

Şu anda uygulamanın İstanbul, Bursa, İzmir, Edirne, Gaziantep ve Eskişehir'de kullanıldığını ifade eden Sıraç, bu birçok şehirde aktif olmayı hedeflediklerini söyledi. Buradan alışveriş yapan kitlenin genellikle 30-40 yaşında şehirde yaşayan kadınlar olduğunu belirten Sıraç, uygulamanın onlara büyük kolaylıklar sağladığını vurguladı. Ürünlerdeki tazeliğin ve tezgahtan teslim edilmesinin müşterileri çok etkilediğini belirten Sıraç sözlerine şunları ekledi:

'Bazen bize inanmıyorlar. 'Gerçekten tezgahtan mı getiriyorsunuz' diye soranlar oluyor. Kapıda pazarcı arkadaşlarımızı görünce şaşırıyorlar ve çok hoşlarına gidiyor. Çünkü pazarın kültürel önemi büyük.?

PAZARCILAR GENİŞ KİTLEYE ULAŞABİLİYOR

Çok büyük gökdelenlerin olduğu bölgelerde pazarların olduğunu fakat buralara alışverişe gelinmediğini söyleyen Burak Sıraç, 'Ama aslında buralarda oturan kişiler de taze meyve ve sebze istiyor. Dolayısıyla pazarcılarımız tezgahlarını bu kişilere rahatlıkla açabiliyor. Böylece hem daha fazla kişiye ürün sergileyebiliyor hem de online ortamla satış alanını genişletebiliyor' diye konuştu.

'PANDEMİDE TERCİH EDİLİYOR'

Geçen yıldan beri uygulamayı kullandıklarını söyleyen 28 yaşındaki pazar çalışanı Mehmet Gül, sipariş yoğunluğunu günlere göre değiştiğini belirtti. Özellikle pandemide kişilerin uygulamayı çok fazla kullandığını ifade eden Gül, 'Ürünleri Pazar tezgahından kendimiz hazırlayıp eve teslimatı da biz yapıyoruz. Müşteri taze ürünleri alınca memnun kalıyor. Bazıları sürekli sipariş vermeye başlıyor. Genellikle tezgahtan ürün gelmesine şaşırıyorlar. Uygulama özellikle kalabalığa girilmemesi, mesafeli olunması gereken bugünlerde de müşteriye kolaylık sağlıyor' şeklinde konuştu.

'TÜM TÜRKİ'YEDE OLMASI ÇOK GÜZEL'

İstanbul Ulus'ta bir pazarda alışveriş yapan 61 yaşındaki Ayfer Yavuz, uygulamanın Türkiye'deki tüm pazarlarda geçerli olması açısından çok iyi olduğunu söyledi. Bazen pazarların girilemeyecek kadar kalabalık olduğunu belirten Ayfer Yavuz, 'Pazardan eve sipariş verebilmek çok güzel. Özellikle ürünlerin taze ve depolanmıyor oluşu çok iyi' dedi.