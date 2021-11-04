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Mobil Trafik Eğitim Tırı Trabzon'da

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Mobil Trafik Eğitim Tırı Trabzon'da

Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla yola çıkan Mobil Trafik Eğitim Tırı, Trabzon'a geldi.

TRABZON (AA) - Türkiye genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek amacıyla yola çıkan Mobil Trafik Eğitim Tırı, Trabzon'a geldi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırını, Vali İsmail Ustaoğlu'nun ziyaret ederek verilen eğitim hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, öğrencilere tır içerisinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildiği, tırdaki mobil sınıfta eğitim gören öğrencilerin trafik işaretlerinin yer aldığı alanda da polis eşliğinde akülü araç kullandığı aktarıldı.

Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından, öğrencilere projenin sembolü olan kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler verildiği de kaydedildi.

Mobil Trafik Eğitim Tırı Trabzon'da

Mobil Trafik Eğitim Tırı Trabzon'da

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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