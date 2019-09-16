Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Bakan Soylu'yu karşılayanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklara el sallaması Bakanların kucağındaki bebekle görüntüsü Çocuklardan görüntüler Protokol imzalanması Plaket takdimi Çocuklara hediye verilmesi...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Bakan Soylu'yu karşılayanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklara el sallaması
Bakanların kucağındaki bebekle görüntüsü
Çocuklardan görüntüler
Protokol imzalanması
Plaket takdimi
Çocuklara hediye verilmesi
TRT Çocuk Korosunun kemer ile ilgili şarkı söylemeleri ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'na katıldı.