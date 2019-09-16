16.09.2019 12:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Bakan Soylu'yu karşılayanlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklara el sallaması

Bakanların kucağındaki bebekle görüntüsü

Çocuklardan görüntüler

Protokol imzalanması

Plaket takdimi

Çocuklara hediye verilmesi

TRT Çocuk Korosunun kemer ile ilgili şarkı söylemeleri ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Şehit Cihan Yıldız İlkokulu'nda Mobil Trafik Eğitim Tırı Tanıtım Programı'na katıldı.

Kaynak: AA