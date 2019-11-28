28.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:05

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Samsun'da.



Kente gelen trafik eğitim tırı, Cumhuriyet Meydanı'na konuşlandı ve öğrencilere tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta, trafik eğitimi verildi. Trafik kurallarına ilişkin özel olarak hazırlanan videoları da izleyen öğrenciler, trafikle ilgili eğitimler aldı. 'Trafik Dedektifi' olmaya aday öğrenciler müzik eşliğinde özel trafik dansını sergiledi. Öğrenciler daha sonra meydana kurulan özel parkurda pedallı araç kullandı. Mobil tır içerisinde öğrendikleri trafik kurallarının teorik bilgilerini pratiğe döken öğrenciler oldukça mutluydu. Polis memurları öğrencilere yaptıkları hataları anında ve olay yerinde söyleyerek onların bilinçlenmesini sağladı.



Mobil Eğitim Tırı saat 16.00'ya kadar Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA