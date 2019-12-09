Mobil trafik eğitim tırı Mersin'de

09.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:16

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil eğitim tırı Mersin'e geldi. Minik öğrencilere önce sinevizyon eşliğinde eğitimler verilirken, ardından kurulan trafik parkurunda uygulamalı olarak kurallar çocuklara öğretildi.



Mersin Cumhuriyet Meydanı'nada konuşlandırılan mobil trafik eğitim tırı, 9-10 Aralık 2019 tarihlerinde öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verecek. Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Emniyet Müdür Vekili Hanifi Demirel ve Trafik Şube Müdürü Oktay Yaltı da mobil trafik eğitim tırını ziyaret ederek, öğrencilere verilen teorik ve uygulamalı trafik eğitimini yerinde inceledi, eğitimler hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Burada konuşan Trafik Şube Müdürü Oktay Yaltı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan trafik eğitim tırlarının Ankara'dan yola çıktığını belirterek, "Şu anda bir tırımızı Mersin'de bir tırımızı Adana'da. 9-10 Aralık tarihlerinde ilk okul çocuklarına yönelik trafik eğitim verilecek. Bu tırlarımız buradan sonrada başka illere de geçerek eğitimlere devam edecekler. 2019 yılında 'öncelik yayanın' projemiz başladı. Mersin'de de bunu başlatmıştık. Aynı şekilde 'kırmızı düdük' projesini de kentte uygulamaya almıştık" dedi.



2016 yılında başladıkları çalışmalar kapsamında bugüne kadar okullarda 251 bin 607 öğrenciye eğitim verdiklerini söyleyen Yaltı, "Yaz aylarında ise Kur-an kurslarında 3 bin 28 öğrenciye trafik eğitim verdik. Toroslar ilçesinde 1, Akdeniz ilçesinde ilçesinde ise 2 okul bahçesine trafik eğitim parkuru ve okulun bakım onarımını yaptık. Düzenlenen kırmızı düdük kampanyasında ödül kazanan 5 çocuğa bisiklet hediye edildi. Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum kampanyası ile ödül kazanan 3 çocuğumuza bisiklet hediye edildi. Kemerin ses getirsin kampanyası ile ödül almaya hak kazanan çocuklara hediye scooter etkinlik kapsamında verildi" diye konuştu.



Trafik kazalarının önüne geçmek içinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Yaltı, "Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucunda belirli noktalara trafik levhaları konulara, trafik ışıklarının standartlara uygun olması sağlanmış, ayrıca başta toplu taşıma araçları olmak üzere etkin denetimler yapılmaktadır. Ortaya konulan hedefler doğrultusunda yürütülen eylem planları, kampanyalar, etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri ile sosyal medya kullanılan yapılan bilgilendirme faaliyetleri sonucunda Mersin'de 2008 yılının ilk 11 ayına oranla maddi hasarlı trafik kazalarında yüzde 5, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 4 ve ölümlü kazalarda yüzde 32 azalma meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA