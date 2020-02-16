"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Lüleburgaz'da
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"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Lüleburgaz'da

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Lüleburgaz'a geldi.

16.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:21

genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" 'a geldi.

ve arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Kongre Meydanı'na gelen eğitim tırında, ilkokul öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaret ve levhalarının bulunduğu alanda ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Balta yönetiminde akülü araç kullandı.

Eğitim sonunda öğrencilere kırmızı düdük hediye edildi.

Kaynak: AA
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