Mobil Trafik Eğitim Tırı Kırşehir'de

01.11.2019 17:32

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı Kırşehir'e geldi.

Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın Kırşehir'deki ilk ziyaretçileri ise Vali İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve çocuklar oldu.

Cacabey Meydanı'nda bulunan tıra gelen öğrenciler, trafik kuralları, işleyişi, dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında bilgi alırken, polis memurları uygulamalı eğitimler verdi.

Görevlilerden mobil tır hakkında bilgi alan Vali İbrahim Akın, tırın çocukların trafik kurallarına uyma alışkanlığı kazanmasına önemli katkılar sağlayacağına söyledi.

Her yıl trafik kazalarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Ölümlü ya da yaralanmalı kazaların önüne geçmek, kaza sayısını en aza indirmek üzere yoğun çalışmalar yürütülüyor. Mücadelelerin en önemli kısımlarından bir tanesi de trafik eğitimi. Mobil Trafik Eğitim Tırı bu anlamda öğrencilerimize trafik eğitimi verecek. Esasında trafik kurallarının çocuklarımıza öğretilmesi ve bilgilendirmesi onlarda alışkanlık kazandırması çok önemli. Burada özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız tırda trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Bu da onların küçük yaşlardan itibaren, trafik bilincine sahip olmalarını sağlayacaktır."

Kaynak: AA