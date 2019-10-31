"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Kırıkkale'de

31.10.2019 14:08

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Kırıkkale'ye geldi.



İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında eğitim tırının geldiği Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

İlkokul öğrencileri, tırdaki mobil sınıfta polislerden trafik eğitimi aldıktan sonra özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

Yaptıkları hatalar konusunda polisler tarafından uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yerde çocuk trafik eğitim parkı bulunmadığını söyledi.

Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da önderliğinde "Mobil Trafik Eğitim Tırı" hazırlandığını anlatan Aktürk, "Burada özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımız tırdaki mobil sınıfta teorik olarak trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Daha sonra, özel hazırlanan parkurda canlı olarak trafik kurallarını uygulayıp pekiştirmelerini sağlıyoruz." dedi.

Mayısta hizmete sunulan Kırıkkale Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda da 36 okuldan yaklaşık bin 200, 24 Kur'an kursundan yaklaşık bin 100 öğrenciye eğitim verdiklerini dile getiren Aktürk, yeni eğitim öğretim yılında da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan planlamalar dahilinde eğitimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA