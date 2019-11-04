04.11.2019 16:07

Mobil Trafik Eğitim tırı ile çocuklar eğlenerek öğreniyor

YOZGAT - İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim tırı Yozgat'a geldi.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan 'Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine ilişkin Eğitim İşbirliği Protokolü' kapsamında kente gelen eğitim tırı, Yozgat Cumhuriyet Meydanında faaliyetlerine başladı.

Yozgat'ta eğitim gören ilkokul öğrencileri, tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi, trafik işleyişi, dikkat etmeleri kurallar hakkında eğitim aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Öğrenciler trafikte karşılaşabilecekleri durumları uygulamalı olarak tecrübe etti.

Mobil eğitim tırında, yarın akşama kadar kentte eğitim gören 500 öğrencinin trafik konusunda bilgilendirilmesi planlanıyor.

Mobil Trafik Eğitim tırının amacı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Soner Özyer, "İç İşleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olarak ilkokullarda çocuklarda trafik bilincinin oluşması için bir proje geliştirildi. Bu kapsamda düzenlenen tır Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından talep edilerek Yozgat'a geldi. Burada 2 gün boyunca 500 öğrencimize trafik bilincinin aşılanmasını amaçlıyoruz. Öncellikle tır içerisinde öğrencilerimize teorik eğitim verilecek daha sonra akülü arabalarla uygulamalı eğitim verilecek. Burada öğrenciler yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımı ve kırmızı ışık kurallarına uyma eğitimi alacak. Çocuk yaştaki edinilen bilgiler daha kalıcı oluyor. İleride kendileri de sürücü olduklarında kurallara uymaları bakımından çocukluk çağlarındaki bilgilerin kalıcı olması açısından böyle bir proje geliştirilmiş. İki gün boyunca bu etkinliğimiz gerçekleştirilecek" dedi.

Öğrencilerden Medine Melisa Aydoğan ise "Arabaya bindikten sonra emniyet kemerini takacağız. Sonra yola devam edeceğiz. Kırmızı ışıkta duracağız yaya geçitlerinde yayalara yol vereceğiz. Kavşaklarda araba geçiyorsa arabaları bekleyeceğiz. Daha önce trafik kurallarını biliyordum şimdi de pekiştirdim" şeklinde konuştu.

Esma Sultan Ilgar isimli öğrenci de "Ben burada yayalara yol vermem gerektiğini öğrendim. Kırmızı ışık yanarken geçmemem gerektiğini, yeşil ışıkta geçmem gerektiğini öğrendim. Araca binerken ve inerken kaldırım tarafını kullanmam gerektiğini öğrendim. Emniyet kemerini araca bindikten sonra takmam gerektiğini öğrendim. Daha önce bu kuralların bazılarını biliyordum şimdi çoğunu öğrendim. Çok iyi bir uygulama oldu" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA