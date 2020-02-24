"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Çanakkale'de

24.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:30

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Çanakkale'ye geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında kente gelen eğitim tırı, Cumhuriyet Meydanı'nda faaliyetine başladı.



Tırın içindeki mobil sınıfta trafik eğitimi alan öğrenciler, daha sonra özel olarak hazırlanan parkurda akülü araç kullanarak sürüş deneyimi yaşadı.

Çocuklarla yakından ilgilenen görevli polisler, trafik kuralları konusunda öğrencileri bilgilendirdi.



Eğitim alan öğrencilere çocuk trafik dedektifleri kartı ve kırmızı düdük verildi.



Etkinliğe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda yarına kadar Çanakkale'de eğitim verileceğini söyledi.



Çanakkale genelindeki gerek taşımacılıkla gelen gerekse il merkezinde bulunan okullardaki ilkokul öğrencilerine hem teorik hem de pratik eğitim verildiğini aktaran Musaoğlu, "Bunda amacımız tabii ki trafik ülkemizin önemli sorunlarından biri. Bu sorunların önüne geçebilmek, küçük yaşlarda bu eğitimlere başlayarak daha sonra daha güvenli bir trafik ortamı oluşturabilmek amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Kendilerine eğitimin ardından çocuk trafik dedektifleri kartı ve kırmızı düdüklerini veriyoruz. Büyüklerinin yapmış olduğu kural ihlallerinde bu düdükleri çalarak büyüklerini uyaracaklar. İleride de kurallara uyan nesiller oluşturmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.



Bolu'dan 25 Eylül 2019'da yola çıkan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın, 81 ildeki 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA