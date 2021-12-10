Mobil trafik eğitim tırı, Batman'da

BATMAN (AA) - Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, Batman'a geldi.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, eğitim tırının çocuklara trafik konusunda eğitim verdiğini belirterek, kentte İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresinin kaynaklarından yararlanarak bir trafik eğitim parkının yapımına en kısa sürede başlanacağını söyledi.

Şahin, son derece kapasiteli, geniş ve güzel bir trafik eğitim parkını Batman'a kazandıracaklarını belirtti.