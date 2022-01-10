Mobil trafik eğitim tırı, Aksaray'da - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mobil trafik eğitim tırı, Aksaray'da

Mobil trafik eğitim tırı, Aksaray'da
AA / Adem Koçak - Haberler | Güncel

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, Aksaray'a geldi.

AKSARAY (AA) - Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği protokolü çerçevesinde oluşturulan mobil trafik eğitim tırı, Aksaray'a geldi.

Vali Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki tırı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Aydoğdu, öğrencilerin bu yaşlarda trafikte yapmaları, uymaları ve dikkat etmeleri gereken kuralları en iyi şekilde öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Mobil trafik eğitim tırında ekipler, öğrencilere, trafik ışıkları, emniyet kemeri, yaya geçitlerini ve okul geçitlerini kullanma gibi kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

 Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

 Milli Savunma Bakanı Akar: 'Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.'

Milli Savunma Bakanı Akar: "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

AA / Adem Koçak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title