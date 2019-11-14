"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Aksaray'da

14.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:18

Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığını geliştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentleri ziyaret eden "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Aksaray'a geldi.

İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Yürütülecek Eğitim Faaliyetlerine İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında eğitim tırının geldiği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.



İlkokul öğrencileri, tırdaki mobil sınıfta polislerden trafik eğitimi aldıktan sonra özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.



Yaptıkları hatalar konusunda polisler tarafından uyarılan öğrencilere, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar da anlatıldı.

"Mobil Trafik Eğitim Tırı"nı ziyaret eden Vali Ali Mantı, kentteki okulların öğrencilerinin sırayla buraya gelerek tırı ziyaret edeceklerini belirtti.

Amaçlarının, çocukları küçük yaşta bilinçlendirmek, onlara trafik eğitimi vermek olduğunu ifade eden Mantı, şunları kaydetti:

"Aksaray'ımızda tıra yoğun bir ilgi var. Okullarımızın hepsi sırasıyla geliyor. Eğitimlerimiz böylece devam edecek. Zaten bunun ilerisinde de tüm illerimizde olduğu gibi Aksaray'ımızda da bir trafik eğitim merkezi, trafik parkı yapılıyor. Büyük bir parkımız, modern bir parkımız olacak. İnşallah çocuklarımızı orada eğitmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA