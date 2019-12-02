02.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:28

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara trafik kültürünün kazandırılmasının amaçlandığı "Mobil Trafik Eğitim TIR"ı Giresun'a geldi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk meydanında konuşlanan tırın, iki gün süreyle Giresun'da bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın da katılımıyla tırın ziyarete açıldığı kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Güvenli ve Mutlu bir gelecek oluşturmak geleceğin büyüklerini kurallara uyan bireyler olarak yetiştirmek için gerçekleştirilen projelerle özellikle temel bilgi ve becerilerin kazanıldığı ve pekiştirildiği dönem olarak değerlendirilmekte olan okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki çocuklara trafik kültürünün kazandırılması amaçlanmaktadır. Tüm çocuklarımızı Mobil Trafik Eğitim TIR'ına davet ediyoruz. Unutmayın trafikte eğitim hayat kurtarır. Çocuklarımız güvenliği hepimizin geleceği demektir."

Kaynak: AA