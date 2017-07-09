Mobil Teknolojide İhtiyaçlar ve Trendler

Mobilist Yazılım Mühendisi Ekin Miral Mobil teknoloji alanında değişim ve dönüşümleri Wise Tv'ye anlattı.



Mobil teknolojinin Türkiye'deki ilk uygulamalarının son kullanıcı uyygulamalı ağırlıklı olduğunu hatırlatan Miral, başlangıçta bankacılık gibi önemli sektörlerde kullanılan uygulamaların zamanla büyük internet firmaları tarafından kullanılmaya başladığını, son 1 yıl içinde ise firmaların kurum içi mobilleşme sürecinin başladığını belirtti. Firmalarda Mobil bilincinin arttığını dile getiren Miral, kurum içi mobil uygulama alanlarının da buna paralel şekilde geliştiğini sözlerine ekledi.