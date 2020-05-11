"Mobil" tasavvuf konserleri başladı
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"Mobil" tasavvuf konserleri başladı

'Mobil' tasavvuf konserleri başladı
11.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:02

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için tur otobüsüyle mobil tasavvuf konseri vermeye başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlar için tur otobüsüyle mobil tasavvuf konseri vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlara, ramazan ayının maneviyatını yaşatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi ekibi, tur otobüsüyle şehrin cadde ve sokaklarını dolaşıyor.

Yaklaşık 2 saat farklı rotalarda gezen üstü açık tur otobüsünde söylenen ilahilere, vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden eşlik ediyor.

Konserlerin, ilerleyen günlerde kentin tüm noktalarında sürdürülmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, günlerini evlerinde geçirmek durumunda kalan vatandaşlara moral vermek için yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

'Mobil' tasavvuf konserleri başladı

Kaynak: AA

Manşet

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