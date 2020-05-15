Mobil sağlık araçları kırsalda yaşayanlar ve mevsimlik tarım işçilerini taramadan geçirecek Bursa'da hizmete giren 2 mobil sağlık muayene aracı, başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayanlar ve sığınmacıların temel sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak.

Bursa'da hizmete giren 2 mobil sağlık muayene aracı, başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayanlar ve sığınmacıların temel sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanarak, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında mobil sağlık muayene araçları Bursa'ya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, projenin mevsimlik tarım işçilerinin, kırsalda yaşayan vatandaşların ve sığınmacıların fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halinde olmalarını sağlamak için önemli bir çalışma olduğunu aktardı.

Proje kapsamında 2 mobil muayene aracının hizmet vereceğini ifade eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Mustafakemalpaşa, Karacabey, Yenişehir, İnegöl ve Gürsu ilçelerimize gelen mevsimlik tarım işçilerine tarla başında, barındıkları çadır kentlerde, doktor, hemşire ve sosyal hizmet uzmanı personelimiz tarafından hizmet veriliyor. Birinci basamak tanı tedavi, aşılama, gebe ve bebek takip, üreme sağlığı ile ağız diş sağlığı hizmetlerini, sağlık okuryazarlığı gibi kazanım eğitimlerini, bulaşıcı hastalık tanı tedavi korunma ve kanser tarama hizmetlerini almaları sağlanmış olacak. Sağlık hizmetleri için 1 doktor, 2 hemşire, 2 tercüman, 2 sosyal çalışmacı, 3 şoför ve 6 yardımcı personel görevlendirildi. Bir transfer aracıyla da ileri düzey sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyanların sevk işlemi yapılacak."

Kaşıkçı, bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları ile aşılama çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA