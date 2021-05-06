Uğur Okulları öğrencisi Artun Özsoy Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'nda dünya birincisi oldu

Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'na (INSPO) katılan Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Artun Özsoy, mühendislik kategorisinde "Mobil Robot Kol" projesiyle dünya birincisi seçildi.

Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'na (INSPO) katılan Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Artun Özsoy, mühendislik kategorisinde "Mobil Robot Kol" projesiyle dünya birincisi seçildi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'de TÜBİTAK Ortaokullar Proje Yarışmasında Türkiye ikincisi olan ve bu yıl da INSPO'da aldığı birincilik derecesiyle başarısını taçlandıran, Artun Özsoy, Endonezya'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Bilim Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özsoy, projeyle tehlikeli ve ağır işlerde yaralanmaları azaltmayı hedeflediğini belirterek, "Kişi, giyilebilir ve kullanıcı dostu bu robot kol sayesinde riskli görevleri uzaktan kontrol edebilecek." dedi.

Özsoy, projenin basit ve kullanıcı dostu olan, herhangi özel bir programlama eğitimi gerektirmeden tehlikeli işlerde kullanılabileceğini ifade ederek, hazırladığı robot kolun, belirli bir uzaklıktan kol hareketlerini taklit ederek kimyasal yaralanmalar ve ölümlere yol açan deneylerde, tehlike yaratabilecek ağır malzemelerin hassas bir şekilde taşınmasında kullanılabileceğini söyledi.

"Patlayıcı içeren düzenekler bu robot sayesinde saptanıp imha edilebilir"

Askeri veya güvenlik gereksinimlerinde, robot kolun her yöne hareket ettirilebildiğini kaydeden Özsoy, "Günümüzde, robotların maliyeti ve kullanımının uzmanlık istemesi nedeniyle hala insan gücüyle yapılan tehlikeli işler var. Kimyasal ve biyolojik deneylerde insanların yaralanıp kör olabildiğini görünce aklıma bu projeyi geliştirmek geldi. Sınır dışında ve ülke içinde yürütülen askeri operasyonlarda patlayıcı içeren düzenekler bu robot sayesinde saptanıp imha edilebilir." dedi.

Özsoy projesini geliştirmek için firmalarla görüştüğünü belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mobil robot kol kablosuz haberleşme ile çalışıyor. Giyilebilir olması nedeniyle kullanıcıya serbestlik sağlıyor. Ayrıca bu otomasyonda piyasada çok rahat bulunabilen açık kod ve yazılım denetleyiciler kullanıldı. Lisans ve benzeri giderler düşürülerek maliyet avantajı sağlandı. Böylece robot kolun ulaşılabilir olmasına, tehlikeli veya ağır işlerde kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istedim. Bunun yanı sıra hareketleri kayıt altına alabilme özelliği ile basit rutin işlerde de kullanılabilecek çok amaçlı bir otomasyon robotu olarak da tasarlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz