Uğur Okulları öğrencisi Artun Özsoy Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'nda dünya birincisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uğur Okulları öğrencisi Artun Özsoy Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'nda dünya birincisi oldu

Uğur Okulları öğrencisi Artun Özsoy Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'nda dünya birincisi oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Güncel

Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'na (INSPO) katılan Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Artun Özsoy, mühendislik kategorisinde "Mobil Robot Kol" projesiyle dünya birincisi seçildi.

Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'na (INSPO) katılan Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Artun Özsoy, mühendislik kategorisinde "Mobil Robot Kol" projesiyle dünya birincisi seçildi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'de TÜBİTAK Ortaokullar Proje Yarışmasında Türkiye ikincisi olan ve bu yıl da INSPO'da aldığı birincilik derecesiyle başarısını taçlandıran, Artun Özsoy, Endonezya'da düzenlenecek Uluslararası Gençlik Bilim Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özsoy, projeyle tehlikeli ve ağır işlerde yaralanmaları azaltmayı hedeflediğini belirterek, "Kişi, giyilebilir ve kullanıcı dostu bu robot kol sayesinde riskli görevleri uzaktan kontrol edebilecek." dedi.

Özsoy, projenin basit ve kullanıcı dostu olan, herhangi özel bir programlama eğitimi gerektirmeden tehlikeli işlerde kullanılabileceğini ifade ederek, hazırladığı robot kolun, belirli bir uzaklıktan kol hareketlerini taklit ederek kimyasal yaralanmalar ve ölümlere yol açan deneylerde, tehlike yaratabilecek ağır malzemelerin hassas bir şekilde taşınmasında kullanılabileceğini söyledi.

"Patlayıcı içeren düzenekler bu robot sayesinde saptanıp imha edilebilir"

Askeri veya güvenlik gereksinimlerinde, robot kolun her yöne hareket ettirilebildiğini kaydeden Özsoy, "Günümüzde, robotların maliyeti ve kullanımının uzmanlık istemesi nedeniyle hala insan gücüyle yapılan tehlikeli işler var. Kimyasal ve biyolojik deneylerde insanların yaralanıp kör olabildiğini görünce aklıma bu projeyi geliştirmek geldi. Sınır dışında ve ülke içinde yürütülen askeri operasyonlarda patlayıcı içeren düzenekler bu robot sayesinde saptanıp imha edilebilir." dedi.

Özsoy projesini geliştirmek için firmalarla görüştüğünü belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mobil robot kol kablosuz haberleşme ile çalışıyor. Giyilebilir olması nedeniyle kullanıcıya serbestlik sağlıyor. Ayrıca bu otomasyonda piyasada çok rahat bulunabilen açık kod ve yazılım denetleyiciler kullanıldı. Lisans ve benzeri giderler düşürülerek maliyet avantajı sağlandı. Böylece robot kolun ulaşılabilir olmasına, tehlikeli veya ağır işlerde kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak istedim. Bunun yanı sıra hareketleri kayıt altına alabilme özelliği ile basit rutin işlerde de kullanılabilecek çok amaçlı bir otomasyon robotu olarak da tasarlandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıran sayısı 10 milyonu geçti
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Ali Tandoğan Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uğur Okulları öğrencisi Artun Özsoy Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı'nda dünya birincisi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:51:19. #1.14#

title