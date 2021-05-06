Mobil Ramazan Konserlerine balkonlardan eşlik ettiler
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Mobil Ramazan Konserlerine balkonlardan eşlik ettiler

Mobil Ramazan Konserlerine balkonlardan eşlik ettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde Antalyalılara moral vermek amacıyla Mobil Ramazan Konserleri düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde Antalyalılara moral vermek amacıyla Mobil Ramazan Konserleri düzenliyor. İlki Kepez ve Muratpaşa ilçesinde gerçekleşen mobil konserlere Antalyalılar balkonlardan eşlik etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tam kapanma döneminde halka moral olması amacıyla Ramazan etkinlikleri kapsamında mobil konserler düzenliyor. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) ve salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar, mobil etkinlik araçları ile Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde konserler verdi.

"Moral buldular"

Cadde cadde dolaşan ABBO ve yerel sanatçılar, seslendirdikleri şarkı ve marşlarla Antalyalılara keyifli saatler yaşattı. Antalyalılar evlerinin penceresinden ve balkonlarından mobil konserlere alkışlarıyla eşlik etti. Pandemi nedeniyle evlerine kapanmak durumunda kalan Antalyalılar, konserlerle moral buldu. Mobil Ramazan Konserleri 6-7-8 Mayıs'ta da devam edecek. - ANTALYA

Mobil Ramazan Konserlerine balkonlardan eşlik ettiler
Mobil Ramazan Konserlerine balkonlardan eşlik ettiler
Mobil Ramazan Konserlerine balkonlardan eşlik ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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