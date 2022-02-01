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Mobil radarla tespit edildiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mobil radarla tespit edildiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - MUĞLA

Mobil radarla tespit edildiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Yunan, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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