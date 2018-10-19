Mobil PTT Aracı Sgk İl Müdürlüğünde Hizmet Vermeye Başladı

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve PTT Samsun Bölge Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucu PTT Mobil Aracı Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bahçesinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ünal Kaya ile PTT Samsun Bölge Müdürü Rahmi Candan, vatandaşların iş ve işlemlerini daha kolay ve hızlı şekilde tamamlayabilmek amacıyla görüşmelerde bulunduklarını, Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaş odaklı bir anlayışla çalıştığı ve PTT Mobil Aracı ile hizmetin vatandaşın ayağa getirildiğini ifade ettiler.

PTT Samsun Bölge Müdürü Rahmi Candan, "PTT Mobil Aracı, 4/a, 4/b, GSS, Ek-5 gibi primler ile PTT aracılığıyla yapılan her türlü tahsilat işlemini gerçekleştirerek sigortalı, işveren ve kurum personellerine hizmet verecek. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak mobil araç içerisine yerleştirilen bir cihaz ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, SASKİ, Emniyet Müdürlüğü ve vatandaşların posta ve kargo işlemleri de mobil araçta yapılacak" dedi.

Vatandaşların ödeme yapmak üzere banka veya PTT şubelerine gidip ödeme yaptıktan sonra geri döndüğünü belirten İl Müdürü Kaya, bu uygulama ile vatandaşların zaman kaybının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. - SAMSUN