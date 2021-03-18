Mobil oyunların popülaritesi artmaya devam ediyor

Dijital oyun mağazası Oyunfor'un her ay açıkladığı oyun satış verilerine göre geçen senenin şubat ayına göre %3'lük bir büyüme gözlenirken, geride bırakılan aya kıyasla %5'lik bir küçülme yaşandığı gözlerden kaçmadı. Şubat ayının en çok oynanan 10 oyundan 7'sinin mobil oyun olması da mobil oyun sektörünün sektörü ele geçirdiğinin bir kanıtı niteliğinde.

2021'in şubat ayına göre oyun satış verilerini açıklayan Oyunfor, Türkiye'nin oyun sektörünü ayakta tutarak istatistikleri ise izleyiciler ile paylaşmayı eksik etmiyor. Oyunfor'un açıkladığı istatistiklere göre oyun alışverişinde geçtiğimiz senenin şubat ayına kıyasla %3'lük bir büyüme göze çarparken, ocak ayına kıyasla %5'lik bir düşüş yaşandığı da görülmüş oldu. Bu düşüşle beraber oyun satışları da 2021'de ilk defa gerilerken ocak ayında en çok oynanan oyun süpriz olmayacak bir şekilde yine Tencent Games'in oyun içi satış rekorları kıran PUBG Mobile oldu. 10 oyundan 7'sinin mobil oyun olması mobil oyunlarına duyulan ilgiyi gözler önüne serdi.

ŞUBAT AYINDA EN ÇOK OYNANAN 10 MOBİL OYUN